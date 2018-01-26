عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟

وبالعودة إلى السيناريوهات، يقول البعض إن الجيش التركي قد ينسّق ويتعاون مع الجيش السوري خلال هذه العمليات، باعتبار أن الميليشيات الكردية خطر على الدولتين، وما دامت مدعومة من أميركا التي لم تعد تراها تركيا، دولة حليفة لها، وفق ما يقول أردوغان وكافة المسؤولين الأتراك، الذين يتجاهلون وجود القواعد الأميركية في بلادهم، التي باتت بلا حليف في المنطقة سوى قطر. وهو ما يفسر صعوبة الطلاق التركي من الولايات المتحدة والدخول في تحالفات استراتيجية مع روسيا، العدو التقليدي والعقائدي لتركيا والأتراك، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى إيران. ويدفع هذا الاحتمال الكثيرين إلى الرهان على مستقبل العلاقة التركية مع روسيا، الحليف الاستراتيجي للرئيس السوري بشار الأسد، الذي لا ولن يقبل بأي شكل كان بقاء القوات التركية في الشمال السوري. فالمعلومات تتحدث عن مساعي أنقرة لبسط نفوذها على المنطقة التي يوجد فيها الجيش التركي، وذلك عبر الخدمات التي تقدمها الدولة التركية للسكان هناك. فاللغة التركية تدرَّس في المدارس، وصور أردوغان مع العلم التركي معلّقة في الدوائر الرسمية، فيما يُدرَّب عناصر الأمن في تركيا. والمؤسسات التركية تبني المستشفيات وغيرها من المباني الخدمية، في إطار مساعيها لكسب تأييد المواطنين، والبعض منهم من التركمان، تحضيراً لأي مشروع مستقبلي تركي.

وبالعودة إلى السيناريوهات، يقول البعض إن الجيش التركي قد ينسّق ويتعاون مع الجيش السوري خلال هذه العمليات، باعتبار أن الميليشيات الكردية خطر على الدولتين، وما دامت مدعومة من أميركا التي لم تعد تراها تركيا، دولة حليفة لها، وفق ما يقول أردوغان وكافة المسؤولين الأتراك، الذين يتجاهلون وجود القواعد الأميركية في بلادهم، التي باتت بلا حليف في المنطقة سوى قطر. وهو ما يفسر صعوبة الطلاق التركي من الولايات المتحدة والدخول في تحالفات استراتيجية مع روسيا، العدو التقليدي والعقائدي لتركيا والأتراك، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى إيران. ويدفع هذا الاحتمال الكثيرين إلى الرهان على مستقبل العلاقة التركية مع روسيا، الحليف الاستراتيجي للرئيس السوري بشار الأسد، الذي لا ولن يقبل بأي شكل كان بقاء القوات التركية في الشمال السوري. فالمعلومات تتحدث عن مساعي أنقرة لبسط نفوذها على المنطقة التي يوجد فيها الجيش التركي، وذلك عبر الخدمات التي تقدمها الدولة التركية للسكان هناك. فاللغة التركية تدرَّس في المدارس، وصور أردوغان مع العلم التركي معلّقة في الدوائر الرسمية، فيما يُدرَّب عناصر الأمن في تركيا. والمؤسسات التركية تبني المستشفيات وغيرها من المباني الخدمية، في إطار مساعيها لكسب تأييد المواطنين، والبعض منهم من التركمان، تحضيراً لأي مشروع مستقبلي تركي.