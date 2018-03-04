عظام الفروج وجبات (كباب) في شوراع دمشق

الجميع يعلم أن هناك لحوماً ودجاجاً مشوياً بعدة نكهات من البهارات أما أن تدخل نكهة جديدة من بهار الغبار والأتربة على تلك المادة مصدرها الشواء على الأرصفة فهنا يجد المواطن نفسه أمام مشكلة صحية حقيقية, فقد نشطت في السنوات الأخيرة وبشكل لافت ظاهرة الشواء على الأرصفة والبسطات في عدة مناطق من دمشق وريفها, ويكاد الواقف على البسطة ينتظر دوره بوجبة يظنها دسمة من بقايا عظام ومخلفات الفروج لا يرى صاحب البسطة من كثرة الدخان المتصاعد فوق رأسه, ظناً منه أن هذا الدخان من دهن هذه اللحوم التي لا يعرف مصدرها لكنه استرخص سعرها.

مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور ماهر ريا أوضح أنه يتم التعامل مع المخالفين الذين يقومون بالشواء على البسطات بإبلاغ الشرطة عنهم ليقوموا بمصادرة البسطة واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم أما بالنسبة للمحلات التي تتم عملية الشواء خارجها فهذا ممنوع لأنه يعرض اللحوم للغبار, مؤكداً أن المحافظة تقوم بعملية مكافحة لمادة كباب الفروج حيث تم تنظيم عدد من الضبوط منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت 1072ضبطاً وكان عدد الإغلاقات 240 إغلاقاً منها 127 إغلاقاً بشكل نهائي كما تمت مصادرة لحوم مفرومة بأنواعها وتقدر كميتها بحوالي 560 كغ خلال العام الحالي, مضيفاً أنه بلغ عدد الإغلاقات للأكشاك بسبب مخالفة مستثمريها للتعليمات الصحية ووضع المواد خارج الأكشاك 51 كشكاً منذ بداية العام مقارنة بـ54 كشكاً تم إغلاقه في عام 2017, وأوضح ريا أنه إضافة لذلك تم إغلاق عشرة محلات في أماكن بيع الفروج في منطقة الزبلطاني إضافة لإغلاق ثلاثة مسالخ عن طريق وزارة الداخلية وذلك باعتراف المواطن نفسه الذي تم إغلاق مسلخه لأنه يقوم ببيع نترات الفروج على أنها كباب وهمبرغر, مبيناً أن هناك مخاطر كبيرة تكمن في هذه المادة من كونها تتألف من فضلات ونترات العظام التي تؤثر في صحة المواطن وهي مخالفة للشروط الصحية.