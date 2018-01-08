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عطّار (داعش) يتحدث عن طريقة الدخول إلى سوريا من تركيا

 

نشر على الإنترنيت تسجيل يظهر استجواب رجل يؤكد أن اسمه فلاديمير أولينيكوف وروسي القومية ومن مواليد جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة وإنه عمل عطّاراً لدى (داعش).

ويؤكد أبو حنيفة الداغستاني أو الروسي كما عرّف بنفسه، أنه التحق بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي قبل أكثر من ثلاث سنوات وامتهن في قوام التنظيم إشفاء الجرحى بطب الأعشاب والعسل وما شابه من وصفات شعبية.

وذكر أنه وقع في الأسر لدى محاولته عبور الحدود السورية إلى تركيا، وإن اختياره وقع على تركيا شأنه شأن غيره من الـ(دواعش) الفارّين، نظراً لوجود “100” طريق لذلك، ولسهولة الوصول إلى هناك، حيث صارت كل نوافذ الفرار الأخرى مسدودة.

عطّار (داعش) يحكي العربية بطلاقة.


المصدر: لينتا.رو

 

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