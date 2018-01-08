عطّار (داعش) يتحدث عن طريقة الدخول إلى سوريا من تركيا

ويؤكد أبو حنيفة الداغستاني أو الروسي كما عرّف بنفسه، أنه التحق بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي قبل أكثر من ثلاث سنوات وامتهن في قوام التنظيم إشفاء الجرحى بطب الأعشاب والعسل وما شابه من وصفات شعبية.

ويؤكد أبو حنيفة الداغستاني أو الروسي كما عرّف بنفسه، أنه التحق بصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي قبل أكثر من ثلاث سنوات وامتهن في قوام التنظيم إشفاء الجرحى بطب الأعشاب والعسل وما شابه من وصفات شعبية.