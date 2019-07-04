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عطل يصيب "واتس آب" و"إنستغرام" و"فيسبوك"

قالت شركة "فيسبوك" إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، بما فيها "واتس آب" و"إنستغرام".


وذكر موقع "Down Detector" لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في "إنستغرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتس آب".


وأصاب عطل موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء ، اشتكى منه نحو 39% من المستخدمين.


وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.


وتعرض موقع "فيسبوك" لأحد أطول الانقطاعات، في مارس الماضي، عندما واجه بعض المستخدمين في أنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى "فيسبوك" وإنستغرام" وواتس آب" لأكثر من 24 ساعة.

 


المصدر: وكالات