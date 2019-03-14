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عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس أب” حول العالم.. ما القصة؟

تعرضت تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس أب” للتواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بعطل فني مفاجئ أعاق وصول المستخدمين للموقعين، في العديد من الدول.


وأفادت “فيسبوك” بأنها على علم بأن بعض الأشخاص لديهم مشكلة في الوصول إلى تطبيقات الشركة.

وبحسبما ذكرت التقارير الإخبارية فقد اشتكى مستخدمو الموقع الأزرق من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين.


وانتشر وسم (هاشتاغ) على موقع “تويتر”، حمل اسم “facebookdown#”، تضمّن عشرات التغريدات عن تعطل “فيسبوك” عن العمل.


ورصدت تغريدات مستخدمي الشبكتين، حيث أعربوا فيها عن صعوبة الولوج إلى موقع “فيسبوك”، أو إدراج المنشورات، أو تصفحها على الموقع، كما هو الحال بالنسبة لـ”إنستغرام”.