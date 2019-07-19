عطل فني يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة

أدى عطل فني على خطي نقل التوتر 230/ك.ف سد تشرين الحسكة والطبقة الحسكة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة.



وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة أن الورشات الفنية كشفت على الخطين وتبين وجود خلل فني على خط توتر 230 ك.ف في سد تشرين مبروكة الحسكة بريف حلب بينما خرج خط نقل التوتر الواصل بين الطبقة والحسكة من الخدمة أمس بسب عطل فني قرب محطة الفروسية بريف الرقة مؤكدا أن عمليات الصيانة مستمرة للخطين لكونهما يغذيان المحافظة بالتيار الكهربائي.



ولفت العكلة إلى أن الشركة تقوم حاليا بتغذية الخطوط المستثناة من التقنين الكهربائي “اتصالات.. أفران.. مياه.. مطاحن” من الكميات المنتجة بمحطة توليد السويدية في مدينة رميلان.



وتشهد محافظة الحسكة تحسنا في واقع التيار الكهربائي نتيجة تحسن واقع تخزين المياه في سدي تشرين والفرات.





سانا