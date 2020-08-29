عضو لجنة مربي الدواجن : 70 بالمئة انخفاض إنتاج البيض و35 بالمئة الفروج في 3 أشهر
صرح عضو لجنة مُربي الدواجن حكمت حداد بأن إنتاج القطاع الخاص من البيض انخفض حالياً بنسبة 70 بالمئة، قياساً إلى مستوياته قبل نحو 3 أشهر، وتضاعف سعره خلال هذه الفترة.
وفيما يخص الفروج بيّن أن إنتاج القطاع الخاص حالياً يقارب 230 ألف فروج يومياً، على حين كان نحو 350 ألف فروج يومياً منذ 3 أشهر، أي تراجع بنسبة تقارب 35 بالمئة.
ولفت إلى أن سعر مبيع الفروج الحي في المدجنة اليوم نحو 3200 ليرة، على حين أن مبيعه من تاجر المفرق بحدود 4 آلاف ليرة، علماً أن التكلفة بحدود 2000 على المربي .
الوطن