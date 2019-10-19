عصابة سرقة المنازل ليلاً ونشالين في قبضة شرطة ناحية جرمانا

تمكنت شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تمتهن سرقة المنازل ليلاً بطريقة الخلع والكسر والتسلق وهم المدعوون: ( ب . م ) و( ض . ن ) و( م . ن )، حيث القي القبض عليهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بسرقة أحد المنازل في حي (التربة ) بمحلة جرمانا، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة أكثر من ( 19 ) تسعة عشرة منزلاً من أحياء مختلفة في مدينة جرمانا، وبيع قسم من المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم وصرفها على حاجاتهم الشخصية، وبتدقيق أوضاعهم عثر بحقهم على عدة طلبات بجرائم مختلفة وسوابق جرمية.



تم استرداد القسم الآخر من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً .



وفي السياق نفسه ألقت شرطة ناحية جرمانا القبض على أحد متزعمي عصابات النشل ومرافقه في محلة جرمانا أثناء قيامهما بنشل المواطنين في وسائط النقل العامة مستغلين فترة الازدحام وانصراف المواطنين من والى أعمالهم وهما المدعوان: ( ج. ب ) و( ب. ز ) حيث عُثر بحقهما على عشرات سوابق النشل والسرقة وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما، ويجري العمل على تقديمهم إلى القضاء المختص .







وزارة الداخلية السورية