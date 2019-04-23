عصابة تسرق السيارات وتنقلها من لبنان إلى سورية مقابل 1000 دولار

كشفت مديرية الأمن الداخلي اللبناني عن إلقائها القبض على عصابة من السوريين تقوم بسرقة السيارات من لبنان وتنقلها إلى سوريا مقابل الحصول على عمولة لذلك.



وفي التفاصيل فقد أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أن مجهولين أقدموا على سرقة سيارتين من نوع هيونداي لون أبيض من منطقة سامي الصلح في بيروت.



وتابعت المديرية أنه بعد المتابعة توافرت معلومات عن نقل العصابة السيارات المذكورة من بيروت إلى الشمال تمهيداً لنقلها إلى منطقة البقاع، وبناء على ذلك تم نصب كمائن على الطرق التي من المحتمل أن تسلكها السيارات للوصول إلى البقاع.

وأضافت مديرية الأمن الداخلي أنه وبعد ثلاثة ساعات من عملية السرقة تم تحديد مكان السيارتين المسروقتين لتقوم قوة من الشعبة بمطاردتهما وتتمكن من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة وهما “م-أ” سوري من مواليد 1994 و”ي-أ” سوري من مواليد 1997.



وبعد التحقيق معهما اعترفا أنهما من عصابة سرقة السيارات واعترفا أيضاً بقيامهما بستة عمليات سرقة في مناطق مختلفة من بيروت قبل هذه السرقة.



واعترف “م-أ” أنهم كانوا ينقلون السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع ليتم نقلها فيما بعد إلى داخل الأراضي السورية كما أكد أيضاً أنه يتقاضى ألف دولار عن كل عملية سرقة سيارة يقوم بها.



يشار إلى أن مديرية الأمن الداخلي أعادت السيارات المذكورة إلى مالكيها وتم إحالة أفراد العصابة إلى القضاء المختص في حين يتم البحث عن باقي أفراد العصابة.