السيطرة على معمل حيان ومحطة جحار والمدرسة والمستوصف في منطقة البيارات بريف حمص
تشكيل فريق عمل مركزي لوضع آلية لضبط توزيع المشتقات النفطية ومعالجة أوضاع العاملين في دير الزور والرقة وإدلب
خرق لفصائل الجنوب في درعا يستبق اجتماع أستانة
«الإخوان» تخسر الملايين من أموالها في عملية نصب
تشكيل وفد «المعارضة» يصدع صفوفها
«الإدارة الذاتية» تصادر ممتلكات المسيحيين في المالكية
بعد الحصول على المساعدات.. مسلحو الحولة يغلقون معبر السمعليل
عصابة «تحرير الشام» تطلق حرب إقصاء ضد عصابة «لواء الأقصى»
لافروف: نأمل أن نحصل على تعاون أكبر مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخص مكافحة الإرهاب
إلقاء القبض على ثلاثة من جماعة الإرهابي الأسير في صيدا بلبنان
القبض على مروجي مخدرات بدمشق وبحوزتهما 31 كغ من مادة الحشيش
موقع إسرائيلي يكشف عن اتصالات مستمرة بين مشيخة قطر والكيان الصهيوني
الحكومة السورية تؤكد استعدادها لمبادلة مسجونين بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية
263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي و96 أخرى تمت إحالتها للقضاء
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٧، القاضي بتعديل عدد من مواد قانون الأحوال المدنية

عصابة «تحرير الشام» تطلق حرب إقصاء ضد عصابة «لواء الأقصى»

تواصلت الاشتباكات أمس، في ريفي إدلب وحماه، بين «هيئة تحرير الشام» و«لواء الأقصى»، بعد فشل اجتماع عقد ليل أول من أمس، بين ممثلين عن الطرفين، لإنهاء الاقتتال بينهما.
وأصدرت «هيئة تحرير الشام» أمس، بياناً أعلنت فيه أنها ستقاتل «لواء الأقصى»، لرفضه الصلح، عبر مبادرة تدعوه إلى «النزول إلى محكمة شرعية» و«وقف تكفير عموم الفصائل المجاهدة».

وفي المقابل، شن عناصر «لواء الأقصى» هجوماً على عدة مقارّ لـ«هيئة تحرير الشام»، وفجّر انتحاريان نفسيهما بأحزمة ناسفة في مقرين لـ«الهيئة» في بلدة كفرزيتا في ريف حماه، وجرى تفجير مفخخة في موقع لها في بلدة التمانعة. وامتدت الاشتباكات إلى خان شيخون ومحيطها وبلدة مورك، بعد محاولات لـ«الهيئة» لإنهاء وجود «لواء الأقصى» من تلك المنطقة، التي أفضت إلى فرار مسلحي «لواء الأقصى» من بلدة كفرزيتا إلى قرية الصياد. وأفادت مصادر معارضة بأنّ «لواء الأقصى» اقتحم سجناً (دار قضاء) تابعاً لـ«الهيئة» في محيط خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وأطلق سراح المساجين داخله.


(الأخبار)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.