عصابات الفتح تخل بالإتفاق وتفجر حافلات أهالي كفريا والفوعة
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عصابات الفتح تخل بالإتفاق وتفجر حافلات أهالي كفريا والفوعة

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين التي تسيطر عليها عصابات المعارضة.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة فى منطقة تجمع الحافلات وسيارات الإسعاف التي تنقل 5 آلاف مواطن من أهالي كفريا والفوعة المتوقفة منذ أكثر من 24 ساعة في منطقة الراشدين.

ولفت المراسل إلى أن التفجير الإرهابي “تسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء ووقوع دمار كبير بالحافلات وسيارات الإسعاف”.
واشار مصدر في عمليات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تصريح لسانا إلى أن الكوادر التي تشرف على عملية تنفيذ اتفاق إخراج أهالي بلدة كفريا والفوعة موجودة في مكان التفجير الإرهابي وتقوم بأداء مهمتها الإنسانية وفق الإمكانيات المتاحة.

ولفت المصدر إلى أن السيارات التابعة للهلال الأحمر كاملة العدد ولحق ببعضها أضرار مادية في حين أصيب 3 من كوادر المنظمة بجروح متوسطة الخطورة.

ووصلت قبل ظهر أمس 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تنقل على متنها 5 آلاف شخص من أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب قبل أن تعرقل المجموعات الإرهابية أدخالها إلى حلب تنفيذا لبنود اتفاق إخراج أهالي البلدتين المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا.

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