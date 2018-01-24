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عصابات «تحرير الشام» تشارك في المعركة إلى جانب تركيا

 

في موازاة محاور العمليات التي أطلقتها القوات الخاصة التركية وعدد من فصائل «الجيش الحر» المنضوية تحت الإمرة التركية، بدا لافتاً أمس دخول «هيئة تحرير الشام» رسمياً على خط العمليات في عفرين. إذ أعلنت «الهيئة» وفق ما نقلت «وكالة إباء» التابعة لها، أنها سيطرت على نقطتين عسكريتين بالقرب من قلعة سمعان، في ريف حلب الغربي، بعد اشتباكات مع «قوات سوريا الديموقراطية» في وقت متأخر من مساء أمس.

النقاط التي تقع وفق الإعلان في محيط الطريق بين عفرين ودارة عزة، تقع في موازاة مناطق انتشار الجيش التركي في منطقة جبل الشيخ بركات، والتي دخلتها القوات التركية بموجب اتفاق «تخفيف التصعيد» في أستانا، وبتنسيق لاحق مع «تحرير الشام» وبمواكبة من عناصرها. وكان لافتاً أمس أن دخول «هيئة تحرير الشام» تحت الراية التركية في جنوب عفرين، جاء بالتوازي مع انتقادات وجهتها «الهيئة» إلى الفصائل التي «تركت معركة إدلب من أجل القتال في عفرين».

المصدر: الأخبار

 

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