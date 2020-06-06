عشرة آلاف معتقل في الاحتجاجات الأمريكية

بلغت حصيلة الاعتقالات منذ بداية الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض 10 آلاف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة الأسوشيتد برس.



وأكدت الوكالة أنّ الاعتقالات كانت ترتفع بالمئات يومياً مع نزول المحتجين إلى الشوارع ومواجهة الشرطة وحظر التجوال الذي منح قوى إنفاذ القانون سلطات أوسع لاعتقال الناس.



وكان أكثر من نصف الاعتقالات في لوس أنجلوس أعقبتها نيويورك ودالاس وفيلاديلفيا، وكانت معظم الاعتقالات بسبب انتهاك الحظر أو عدم ابتعاد المحتجين، كما اعتقل المئات بسبب أعمال نهب وسرقة، بحسب الوكالة.



وأشارت الوكالة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم وتم حبسهم "غير معروف"، وهي مشكلة في وقت تتعامل فيه العديد من سجون البلاد مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ.



وتنقل الوكالة عن كاث روغرز، المديرة التنفيذية لمكتب لوس أنجلوس لنقابة المحامين الوطنية، أنها فوجئت بالعدد الهائل من الاعتقالات في تلك المدينة، مضيفة أن بعض الأشخاص اعتقلوا لأنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، مثل امرأة كانت ببساطة في نزهة مسائية ولم تكن جزءاً من الاحتجاج، أو الشاب الذي كان يلتقط صورًا للنهب بهاتفه ثم تم القبض عليه بتهمة النهب.



وقالت "لقد كنت هنا منذ عامين وذهبنا إلى مئات المظاهرات، لكنني لم أر قط رصاصات مطاطية تحلق بهذه الطريقة، والغاز المسيل للدموع يُستخدم بهذه الطريقة".