عشرات القتلى والمصابين في صفوف إرهابيي “داعش” في التيفور بريف حمص

قضت وحدة من الجيش العربي السوري على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة على نقاط انتشارهم وتجمعاتهم في ريف تدمر الغربي.



واشتبكت وحدة من الجيش فجر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في تلال التياس شمال المحطة الرابعة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم.



وأسفرت الاشتباكات عن تدمير دبابة وعدد من آليات الدفع الرباعي للتنظيم التكفيري وإيقاع العشرات من إرهابييه قتلى ومصابين.



وأحبطت وحدات من الجيش أمس هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على عدة نقاط عسكرية جنوب شرق قرية شريفة في منطقة التيفور وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.



وتنتشر في ريف حمص الشرقي مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم “داعش” الذي تم استثناؤه مع تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما من اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري في جميع الأراضي السورية منذ 30 الشهر الماضي.

سانا