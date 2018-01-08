عشرات القتلى والجرحى بانفجار يستهدف “أجناد القوقاز” في إدلب

اعترفت بعض التنسيقيات التابعة للميليشيات المسلحة في مدينة إدلب بوقوع انفجار في شارع الثلاثين وسط المدينة ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى وأضرار مادية كبيرة.

ونقلت منظومة الإعلام الحربي عن “تنسيقيات تابعة للمسلحين قولها أن الانفجار استهدف فصيل أجناء القوقاز ما أسفر عن وقوع 25 قتيلا وعشرات الجرحى واندلاع النيران في عدة مبان في محيط الانفجار”.

ونقلت منظومة الإعلام الحربي عن “تنسيقيات تابعة للمسلحين قولها أن الانفجار استهدف فصيل أجناء القوقاز ما أسفر عن وقوع 25 قتيلا وعشرات الجرحى واندلاع النيران في عدة مبان في محيط الانفجار”.