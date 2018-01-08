عشرات القتلى والجرحى بانفجار يستهدف “أجناد القوقاز” في إدلب
اعترفت بعض التنسيقيات التابعة للميليشيات المسلحة في مدينة إدلب بوقوع انفجار في شارع الثلاثين وسط المدينة ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى وأضرار مادية كبيرة.
ونقلت منظومة الإعلام الحربي عن “تنسيقيات تابعة للمسلحين قولها أن الانفجار استهدف فصيل أجناء القوقاز ما أسفر عن وقوع 25 قتيلا وعشرات الجرحى واندلاع النيران في عدة مبان في محيط الانفجار”.
من جهتها أعلنت وكال رويترز مقتل 18 شخصا خلال الانفجار كحصيلة أولية مرشح للازدياد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما تشهد محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة عدة ميليشيات مسلحة، أكبرها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، انفجارات بين الحين والآخر وعمليات اغتيال وتصفية ومعارك طاحنة بين هذه الميليشيات التي تحاول فرض سيطرتها المطلقة في ظل غياب الدولة والقانون.
في غضون ذلك، يواصل الجيش السوري تقدمه السريع على الجبهة الجنوبية الشرقية لمحافظة إدلب وسط مقاومة هزيلة من الميليشيات المسلحة، حيث تمكن اليوم من إحكام السيطرة على مدينة سنجار الاستراتيجية بشكل كامل.
المصدر : الإعلام الحربي + رويترز
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