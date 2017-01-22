عشرات القتلى من “داعش” وتدمير طائرة استطلاع ومستودعي ذخيرة لهم في دير الزور وريفها

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بتغطية من الطيران الحربي آليات لإرهابيي تنظيم داعش وأوقعت عشرات القتلى بين صفوفهم في دير الزور وريفها.



ودمرت وحدة من الجيش بصاروخ موجه دبابة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المهندسين في محيط جبال الثردة جنوب المدينة واوقعت قتلى ومصابين في صفوف التنظيم التكفيري.



كما قضت وحدة من الجيش بإسناد من نيران المدفعية على مجموعة إرهابية من داعش ودمرت لها طائرة استطلاع في منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور.



وحققت وحدات من الجيش أمس تقدما جديدا في عملياتها العسكرية المتواصلة على تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة المقابر بمدينة دير الزور بعد إيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوفه.



ونفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش في قريتي البغيلية وعياش ومحيط اللواء 137 وحقل التيم والحويقة أسفرت عن “إيقاع عشرات القتلى بينهم وتدمير عدد من الآليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة”.



وأسفرت عمليات للجيش ضد تحرك اليات لتنظيم داعش الإرهابي عن “تدمير دبابة في حي العمال وآلية مزودة برشاش 5ر14 في محيط البانوراما” وذلك بالتزامن مع “تدمير الطيران الحربي مستودعي ذخيرة ومواد متفجرة تستخدم للتفخيخ في حي الشيخ ياسين والعمال”.



ونفذت 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى أمس غارات على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور أدت إلى تدمير مخازن أسلحة وتجمعات وآليات مدرعة للتنظيم الإرهابي.



إلى ذلك أشارت مصادر أهلية من قرية القورية شرق مدينة دير الزور بنحو 55كم إلى “مقتل القيادي في تنظيم داعش المدعو كاسر الحداوي وأحد مرافقيه ظهر أمس بالقرب من جامع البوعواد”.



وذكرت مصادر أهلية أمس أن التنظيم الإرهابي قام بدفن جثث أكثر من 400 قتيل بين صفوفه في قرية الموحسن كجزء من الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال الأيام الماضية.

سانا