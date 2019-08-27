عشرات الإصابات في اعتداءات الاحتلال على أهالي العيسوية

أصيب نحو 50 شابًا فلسطينيًا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي العيسوية شمال شرق القدس المحتلّة.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة المطاطية خلال اقتحامها حي عبيد في العيسوية.



وتصدى الأهالي لجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية بزعم البحث عن مطلوبين.



وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 مواطنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات منازل ثلاثة شبان تتهمهم بقتل مستوطن في مستوطنة "غوش عتصيون" شرق بيت لحم قبل نحو أسبوعين، تمهيداً لهدمها.