الجيش وجهاً لوجه مع الاحتلال التركي في مورك
الاحتلال التركي ينقل 160 ألف شخص من إدلب إلى عفرين وينهب آثار سورية
الجيش يواصل ملاحقة فلول داعش في البادية الشرقية ويكبده خسائر فادحة
الجيش يصلي إرهابيي معرة النعمان ناراً حامية.. واشتباكات ضارية على محاور التمانعة
نصر الله يعد“إسرائيل” بالرد على عدوانها
سقوط طائرتين إسرائيليتين في لبنان
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط أغلبيتها
الجيش يواصل تمشيط ريف حماة الشمالي وخان شيخون ويحشد للتمانعة
مسؤول كردي: هكذا سيتم تطبيق خطة إنشاء "المنطقة الآمنة"
الجيش نحو المرحلة الثانية .. وختامها في عمق محافظة إدلب
الجيش يحرّر ريف حماة الشمالي... ويحاصر نقطة المراقبة التركية
لاجئ أم سائح... ألمانيا تهدد بترحيل السوريين
الجيش يبدأ نزع الألغام في بلدة خان شيخون بعد تحريرها
مصادر محلية: “تكفيريون” يعفشون محطة كهرباء في إدلب
الجيش يطوق نقطة المراقبة التركية التاسعة شمال حماة

عشرات الإصابات في اعتداءات الاحتلال على أهالي العيسوية

أصيب نحو 50 شابًا فلسطينيًا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي العيسوية شمال شرق القدس المحتلّة.


وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة المطاطية خلال اقتحامها حي عبيد في العيسوية.


وتصدى الأهالي لجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية بزعم البحث عن مطلوبين.


وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 مواطنين.


كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات منازل ثلاثة شبان تتهمهم بقتل مستوطن في مستوطنة "غوش عتصيون" شرق بيت لحم قبل نحو أسبوعين، تمهيداً لهدمها.