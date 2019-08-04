عشبة القيصوم .. فوائد كثيرة تبدأ بمكافحة الملاريا وتنتهي بمزايا تجميلية

تعرف عشبة القيصوم بالعديد من الأسماء المشهورة: كالغبيراء، والشيح البلدي، كما أنه لها أسماء أخرى أقلّ شيوعاً كالشواصر، والبرنجاسف، ومسك الجن، وأرطامسيا، وأرتميزيا.



ويعتبر القيصوم نبات عشبي معمر، قد يصل طولها إلى متر تقريباً، وتمتاز بأوراق ذات ملمس صوفي، وأزهار صفراء اللون ذات رائحة عطرة تشبه رائحة الليمون، وتتفتّح في فصل الصيف.



المركبات الفعالة في عشبة القيصوم



تحتوى نبتة القيصوم على العديد من المركبات والعناصر الفعَّالة، ومن أهمّها مركب الأرتميزنين والذي تمَّ استخلاصه وتصنيع العديد من المُركّبات المُشتقّة منه في المختبرات.



حيث تمتلك هذه المركبات خصائص مضادّة لطُفيل الملاريا المقاومة للأدوية وغير المقاومة للأدوية، وخصوصاً إذا تم تناوله إلى جانب النظام العلاجي المعتاد.



إضافة إلى ذلك تحتوي نبتة القيصوم على العديد من الزُّيوت الطيَّارة ذات الخصائص العلاجية.

الفوائد الطبية في عشبة القيصوم



– تعود الخصائص العلاجية في القيصوم للأجزاء العلويّة منها، وقد عرفها الصينيّون منذ أكثر من 1500 سنة، وقد استخدموها في علاج البواسير والحمى.



– يعد استخدام عشبة القيصوم في علاج مرض الملاريا من أهم وأبرز فوائدها الطبيّة.



– تمتلك نبتة القيصوم خصائص مُضادة للخلايا السرطانيّة، لذلك قد تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانيّة قبل الإصابة بها.

– تستخدم القيصوم في علاج الالتهابات بأنواعها المختلفة: البكتيريّة، والفطريّة، والفيروسية، والطُفيلية.



– تعمل الزيوت الطيارة الموجودة في نبتة القيصوم كمضادات للأكسدة، ولذا فهي تحمي الجسم من أضرار التّأكسد الذي يتعرّض له الجسم بصورة مُستمرّة.



– تستخدم عشبة القيصوم في علاج مرض اليرقان.



– تفيد في علاج أمراض الجهاز الهضمي: كاضطراب المعدة، وآلالام المعدة والقولون، والإمساك، والإسهال، والالتهابات المعويّة الطُفيليّة، كما تستخدم القيصوم كطارد للديدان المعويّة.



– تساعد نبتة القيصوم في علاج عسر الطمث، وتُحفّز نزول دم الطّمث، وتُخفّف آلامه.



– تستخدم نبتة القيصوم موضعيّاً لعلاج الالتهابات الجلدية البكتيرية والفطرية، والجَرَب، وكذلك في علاج التهاب المفاصل، والتخفيف من الآلام العضليّة، والمفصليّة، والعصبيّة.



– تُقلّل عشبة القيصوم من مناعة الجسم، وتساعد في علاج أمراض المناعة الذاتيّة، كالصَدَفِيّة، والذئبة الحمراء، وغيرها.

– تساعد نبتة القيصوم على زيادة الشهيّة والإقبال على للطعام، وبذلك زيادة في الوزن.



– تساعد نبتة القيصوم في علاج الحُمّى، وخفض درجة الحرارة المرتفعة.



– تستعمل عشبة القيصوم في التّخفيف من فرط التعرّق أثناء الليل.



– يستعمل مغلي عشبة القيصوم لعمل كمادات خارجية للعين للتخفيف من آلامها، ومعالجة رمد العين، مع مراعاة عدم إدخال أيّ شيء داخل العين.



– تساعد نبتة القيصوم على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجل والنساء.



– تستخدم كغسول للشَّعر للحصول على شعر طويل، كما يستخدم مطحون ورق القيصوم في عمل لبخات للشَّعر؛ فهو يساعد على زيادة نمو الشَّعر.



– يستخرج من أزهار عشبة القيصوم زيت عطريّ فعَّال جداً، ويستخدم في تدليك الجسم والاسترخاء.



– تستعمل عشبة القيصوم كمقشّع وفاتح لمجرى التنفس.



– يستخدم مطحون أوراق القيصوم الجافة كأحد أنواع التّوابل التي تضاف إلى الأسماك واللحوميّات والدّجاج قبل الطبخ.

تحذيرات حول استخدام عشبة القيصوم



تُعد نبتة القيصوم من الأعشاب الطبيعية، لذلك تعتبر آمنة بشكل عام عند استخدامها أو تناولها بصورة معتدلة، ولكن قد تتسبّب أحياناً بحدوث بعض الأعراض الجانبية، كاضطراب المعدة، والغثيان، والقيء، وحدوث حساسيّة كالطفح الجلدي والسعال، وفي حالات نادرة قد يؤدّي تناول القيصوم بكميّات كبيرة إلى حدوث أضرار على الكبد.