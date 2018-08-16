عروض مسرحية منوعة خلال عطلة العيد ضمن تظاهرة فرح الطفولة

تقيم مديرية المسارح والموسيقى تظاهرة فرح الطفولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مسارح العرائس والقباني والحمراء والمسرح الروماني في حديقة تشرين تتضمن عروضا مسرحية للأطفال.

ويعرض في أول أيام العيد مسرحية أرنوب الحكيم عند الساعة الواحدة ظهرا على مسرح العرائس ومسرحية الريشة البيضاء عند الخامسة عصرا على مسرح القباني وعند السادسة مساء مسرحية فلة والأقزام السبعة على مسرح الحمراء خفيف وظريف عند السابعة والنصف على المسرح الروماني في حديقة تشرين .

وتستمر عروض المسرحيات المذكورة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك بالتوقيت نفسه يوميا في حين تستمر مسرحية الريشة البيضاء إلى ما بعد أيام عيد الأضحى المبارك وبالتوقيت نفسه.