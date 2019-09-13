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عرفت بزواج زوجها من أخرى فأغرقت طفليها في البحر

قتلت أم طفليها عبر إغراقهما بالبحر في مدينة فيلوتشنسك الروسية، وذلك بعدما أخبرها زوجها أنها الزوجة الثانية، وأن زوجته الأولى تقطن في وطنه الأصلي أوزبكسان،إضافة إلى إعلان رغبته بالزواج من نساء أخريات.


وقد اصطحبت إيكاترينا خافتشينا، البالغة من العمر 27 عامًا، طفليهما إلى البحر، وعندما وصلت إلى الشاطئ حملت ابنتها البالغة من العمر سبعة أسابيع من العربة، ثم ربطتها على خاصرتها مع شقيقها البالغ من العمر خمسة أعوام وسارت بهما داخل البحر، وغمرتهما في الماء، وحاولت أن تغرق نفسها معهما، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.


وما أن سمع سكان المنطقة صرخات الطفلين حتى سارعوا بإخراج الأم وطفليها من البحر، إلا أن الطفلة كانت متوفاة، فيما لحق بها شقيقها عند نقله للمستشفى.

وقد احتجزت الشرطة الأم، حيث تواجه عقوبة السجن 20 عاماً، في حال ثبوت إدانتها بالقتل وفقًا للقانون في روسيا.