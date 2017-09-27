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عرض تمثال أسد اللات التدمري بعد ترميمه أمام الجمهور الأحد المقبل

تعرض المديرية العامة للآثار والمتاحف تمثال أسد اللات التدمري على الجمهور عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحدعرض تمثال أسد اللات التدمري بعد ترميمه أمام الجمهور الأحد المقبل المقبل بمناسبة إنهاء ترميمه وذلك في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.

يشار إلى أن التمثال الذي تعرض للتحطيم على أيدي إرهابيي تنظيم “داعش” مطلع تموز 2015 تم ترميمه من قبل المرمم البولوني بارتوز بارتوبار
وبتمويل من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في بيروت مشروع الصون الطارئ للتراث الثقافي السوري.

 

المصدر: سانا

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