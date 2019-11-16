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عربات إطعام متنقلة تأخذ الصفة السياحية

أصدر وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مارتيني القرار رقم /2450/ للعام 2019 والخاص بإعطاء عربات الإطعام الصفة السياحية وترخيصها بهدف استخدامها كمطاعم ثابتة أو متحركة ضمن مسارات محددة.


تصنف العربات الحاصلة على الصفة السياحية بموجب القرار إلى عربات لتقديم البوظة ،المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات إضافة إلى عربات لتجهيز وتقديم وجبات الطعام والمشروبات.

ويحدد القرار الشروط الواجب توافرها بمالكي العربات المتقدمين بطلب الحصول على الترخيص السياحي من حيث المواصفات والمعايير الفنية للعربة منها تصميم الصندوق، السطح الداخلي، الأبواب الجانبية، فلاتر هواء، أحواض تنظيف نظام تصريف والمعدات اللازمة لضمان النظافة ومنع الأتربة والغبار محافظة على سلامة المواد الغذائية ويلزم القرار العربات المرخصة بشروط الأمان والسلامة من حيث عدد أسطوانات الغاز ووزنها وأماكن حفظها، إضافةً إلى وجود طفايات ومولدة كهربائية صغيرة مزودة بكاتم صوت، وفتحات للتهوية ضمن الصندوق.


ويتضمن القرار الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص السياحي كتاب من وزارة النقل للموافقة على استخدام العربة وموافقة الوحدة الإدارية على إشغال مكان تموضع العربة ومسار حركتها إضافة إلى تقرير هندسي حول سلامة العربة والتزامها بشروط السلامة والأمان.