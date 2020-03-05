عراك جماعي بالأيدي في البرلمان التركي محوره إدلب

شهدت جلسة للبرلمان التركي حول الوضع في إدلب السورية عراكا جماعيا بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض تخلله مشادات وانتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.



وذكرت صحيفة “ميليت” أن العراك بالأيدي بين النواب استغرق حوالي 10 دقائق.



وأوضحت أن أجواء البرلمان توترت بعدما “رد نواب من “العدالة والتنمية” على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إنغين أزكوتش، ضد أردوغان.



وأضافت الصحيفة، أن العدالة والتنمية سبق وطالب النيابة بفتح تحقيق في محتوى تغريدة نشرها أوزكوتش الثلاثاء 3/3/2020 وانتقد فيها سياسات أردوغان في سوريا وعزمه على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس، لبحث إدلب، إذ اعتبر الحزب الحاكم مضمون التغريدة مهينا لأردوغان.