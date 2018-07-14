عدوى الأمبيرات تنتقل من حلب إلى الساحل السوري

يبدو أن عدوى تجارة الأمبيرات بدأت تنتقل من حلب إلى بعض المناطق في الساحل السوري، حيث كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عن وجود حالات لأشخاص يقومون باستخدام مولدات كبيرة يرجّح أنها مولدات ديزل من خلالها يقومون بإنتاج الكهرباء ليصار إلى بيعها «بالأمبيرات» للمواطنين في مناطق محددة في الساحل.

وبعد متابعة للموضوع، أكّد مصدر مسؤول أنّ عملية بيع الكهرباء من خلال الأمبيرات قام بها بعض الأشخاص وذلك بتشغيل مولّدات ديزل كبيرة من خلالها يقومون بإنتاج الطاقة الكهربائية ليصار إلى بيعها للمواطنين بالأمبير، مبيناَ أنّ هؤلاء حالياً بدؤوا بتجارة الأمبير في مدينة «جبلة» التابعة لمحافظة اللاذقية، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى عن الموضوع لعدم وجود شكوى رسمية بالموضوع.

وفي سياق آخر، كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عن إجمالي عدد الضبوط التي تم تنظيمها من خلال الشركات التابعة للمؤسسة في المحافظات والبالغة 1205 ضبوط خلال حزيران الماضي.

وصنف التقرير المخالفات إلى مخالفات للمشتركين في العدادات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية (أحادية وثلاثية ومراكز تحويل) ومخالفات في مراكز التحويل ونظام الاستثمار بشكل عام، حيث بلغ عدد المخالفات للمشتركين في العدادات المنزلية 825 ضبطاً للاستجرار غير المشروع، منها 819 ضبطاً لعدادات أحادية الطور، إضافة إلى 6 ضبوط منزلية لعدادات ثلاثية الطور.

أما الضبوط المنظمة بحق المشتركين بالعدادات التجارية فقد بلغ عددها 213 ضبطاً، منها 184 ضبطاً لعدادات تجارية أحادية الطور، و29 ضبطاً لعدادات تجارية ثلاثية الطور.

وبخصوص العدادات الزراعية، فقد بلغ عدد المخالفات والسرقات فيها 10 ضبوط لحالات استجرار غير مشروع، منها 8 ضبوط لمشتركين بعدادات أحادية الطور، إضافة إلى 2 منها عدادات ثلاثية الطور، وضبط أربع مخالفات في مراكز التحويل لمشتركين قاموا بسرقة الكهرباء.

ودخلت إلى الضبوط المنظمة نوع آخر وهي ضبوط مخالفات لغير المشتركين، منها منزلية وأخرى تجارية، حيث بلغ عدد الضبوط الأحادية المنزلية لغير المشتركين 127 ضبطاً، أمّا الضبوط التجارية لغير المشتركين فبلغ عددها 20 ضبطاً، منها ثلاثة ضبوط أحادية تجارية لغير المشتركين، إضافة إلى 17 ضبطاً لمخالفات لعدادات ثلاثية تجارية لغير المشتركين.

وفيما يخص مخالفات نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء، بلغ عدد المخالفات 6 مخالفات نظّمت بها الضبوط اللازمة بحق مرتكبيها.وفيما يتعلق بتبديل العدادات الخاصة بالمشتركين التي تمت خلال الشهر الماضي نتيجة الجولات التفتيشية، فقد بلغ عددها حسب الإحصائية التي تم الحصول عليها 286 عداداً منها 166 عداداً أحادي الطور منزلياً، و64 عداداً أحادي الطور تجارياً، إضافة إلى 38 عداداً ثلاثي الطور تجارياً، و16 مركز تحويل ومحولة تيار واحدة وعداد حكومي واحد.



قصي المحمد