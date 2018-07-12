عدوان مزدوج على قواتنا في القنيطرة

القنيطرة:

* الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه الفصائل المسلحة على أطراف تل كروم جبا في القطاع الأوسط بعد تمهيد من قبل العدو الإسرائيلي.



* بلغ عدد الاعتداءات الصهيونية 5 اعتداءات متوزعة على قرص النفل في محيط حضر، وأطراف خان أرنبة، ومدينة البعث، وكروم جبا، والصمدانية الشرقية.



* جرى تحليق مكثف لطيران العدو في أجواء الجولان وتحركات لآليات الميركافا في مواقع العدو على التلال المرتفعة في شمالي هضبة الجولان المحتلة.



* العدوان الإسرائيلي جاء بعد ساعات من وصول قوات النخبة السورية إلى القنيطرة لتوسيع عمليات الجنوب، ولا صحة لما يرد في تنسيقيات وصفحات المسلحين عن اشتراك قوات الرضوان التابعة لحزب الله في العملية المرتقبة، حيث أكد مصدر ميداني أن القوات السورية كافية لهذه العملية بعد انهيار التكفيريين في درعا وريفها، والإخوة في المقاومة اللبنانية لم يبخلوا يوماً بتقديم الدماء والشهداء.

جعفر ميا