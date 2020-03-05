عدوان متزامن يستهدف المنطقتين الوسطى و الجنوبية و الدفاعات تتصدى

سمعت في سماء حمص أصوات انفجارات قوية ناتجة عن تفجير الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية فوق حمص و قالت المصادر الرسمية إن الدفاعات الجوية قد تصدت لأهداف معادية في حمص و لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي و تابعت المصادر أن الأنباء الأولية تشير الى أن العدوان جاء من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل



و لاحقاً صرّح مصدر عسكرري بما يلي : في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس الواقع في 5/3/2020 رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة.ِ