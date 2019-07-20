عدوان تركي على الموصل العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، اختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية وتنفيذ ضربتين جويتين في الموصل، قرب مخيم للنازحين.



وقالت الخلية، في بيان لها: "اخترقت الطائرات التركية الأجواء العراقية بعد منتصف ليلة أمس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل، مما أدى إلى جرح 5 أشخاص"، وذلك بحسب "السومرية نيوز" العراقية.



وكان وزير دفاع النظام التركي، خلوصي أكار، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق أوسع عملية جوية ضد حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق.



وكانت الدفاع التركية قد أعلنت في أواخر مايو/ أيار الماضي، إطلاق العملية العسكرية "المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بشكل غير شرعي.