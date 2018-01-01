عدوان النظام التركي يتسبب بالمزيد من الضحايا بين المدنيين والدمار في منطقة عفرين

وأشارت المصادر إلى أن العدوان التركي أسفر عن وقوع العديد من الجرحى بين المدنيين وأضرار مادية ودمار بالبنى التحتية فيما توقفت الحركة في منطقة عفرين والقرى التابعة نتيجة القصف الكثيف المتواصل.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان التركي أسفر عن وقوع العديد من الجرحى بين المدنيين وأضرار مادية ودمار بالبنى التحتية فيما توقفت الحركة في منطقة عفرين والقرى التابعة نتيجة القصف الكثيف المتواصل.

وارتكب النظام التركى أمس مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة وأدت إلى وقوع عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية في ناحية المعبطلي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وارتكب النظام التركى أمس مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة وأدت إلى وقوع عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية في ناحية المعبطلي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.