عدوان النظام التركي يتسبب بالمزيد من الضحايا بين المدنيين والدمار في منطقة عفرين
استهدفت قوات النظام التركي صباح اليوم بمختلف أنواع الأسلحة المنازل السكنية منطقة عفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة.
وأفادت مصادر أهلية بأن قوات النظام التركي اعتدت على منازل الأهالي والمرافق العامة في قرى حجي اسكندري وحمام بناحية جنديرس وطوبال وعبيدان وقورنة وعلي جارو ومحيط جبل غر التابعة لناحية بلبله بمنطقة عفرين شمال مدينة حلب بنحو 63 كم.
وأشارت المصادر إلى أن العدوان التركي أسفر عن وقوع العديد من الجرحى بين المدنيين وأضرار مادية ودمار بالبنى التحتية فيما توقفت الحركة في منطقة عفرين والقرى التابعة نتيجة القصف الكثيف المتواصل.
وارتكب النظام التركى أمس مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة وأدت إلى وقوع عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية في ناحية المعبطلي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
وتسبب عدوان النظام التركي المتواصل على منطقة عفرين منذ يوم السبت الماضي تسبب باستشهاد وإصابة أكثر من 150 مدنيا ووقوع دمار كبير في منازل المواطنين والبنى التحتية والأماكن الأثرية وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في تصريح له السبت الماضي عن إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.
ونزح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي جراء عدوان النظام التركي حيث أكدت الأمم المتحدة منذ يومين تهجير أكثر من 5 آلاف مدنى نتيجة العدوان.
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