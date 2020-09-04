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عدوان إسرائيلي بالصواريخ على مطار التيفور

أكد مصدر عسكري فجر اليوم  قيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لأهداف معادية بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر قوله: إنه وفي تمام الساعة 22:23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

ويعدّ هذا الاعتداء الإسرائيلي الثاني خلال 48 ساعة، حيث وفي توقيت قريب من توقيت اليوم، تمام الساعة 22:40 تصدت وسائط الدفاع الجوي، أمس الأول، لعدوان بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق وأسقطت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وأدى العدوان وفق ما أعلنه مصدر عسكري إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.