عدوان أنقرة مستمر... وواشنطن لا تفكر بسحب قواتها من منبج

تابعت القوات التركية عدوانها على منطقة عفرين، الذي دخل يومه العاشر على التوالي، عبر تكثيف استهدافها المدفعي والجوي لقرى المنطقة وبلداتها. القصف الذي طاول مختلف نواحي عفرين، ترافق مع اشتباكات على خطوط التماس في محيط بلدة مرعناز، وفي جنوب غرب ناحية جنديريس، من دون أن تفضي المعارك إلى تغيرات في خطوط السيطرة.

وبينما أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقتي أعزاز ودارة عزة في ريف حلب، زار قائد الجيش الثاني التركي وقائد العملية العسكرية في عفرين، إسماعيل متين تمل، منطقة جبل برصايا الذي احتلته قواته أمس. واطّلع وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» على سير العمليات و«التدابير الأمنية المتخذة في محيط الجبل»، حيث بدأت آليات تركية بإنشاء سواتر ترابية تمركزت داخلها دبابات ومدرعات، تزامناً مع تحصين الخطوط الدفاعية وإزالة الألغام. في المقابل، أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية، أنها خاضت اشتباكات مع القوات التركية وفصائل «غصن الزيتون»، وأعطبت دبابة تركية على جبهة مرعناز، جنوب غرب أعزاز. وشيّعت أهالي عفرين أمس، 24 ضحية بينهم 8 مدنيين، سقطوا جرّاء المعارك والقصف التركي.

وبينما أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقتي أعزاز ودارة عزة في ريف حلب، زار قائد الجيش الثاني التركي وقائد العملية العسكرية في عفرين، إسماعيل متين تمل، منطقة جبل برصايا الذي احتلته قواته أمس. واطّلع وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» على سير العمليات و«التدابير الأمنية المتخذة في محيط الجبل»، حيث بدأت آليات تركية بإنشاء سواتر ترابية تمركزت داخلها دبابات ومدرعات، تزامناً مع تحصين الخطوط الدفاعية وإزالة الألغام. في المقابل، أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية، أنها خاضت اشتباكات مع القوات التركية وفصائل «غصن الزيتون»، وأعطبت دبابة تركية على جبهة مرعناز، جنوب غرب أعزاز. وشيّعت أهالي عفرين أمس، 24 ضحية بينهم 8 مدنيين، سقطوا جرّاء المعارك والقصف التركي.