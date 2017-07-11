عدد من سكان الوعر يعودون من جرابلس

نقلت وكالة «سانا» أن عدداً من أهالي حي الوعر الحمصي، ممن غادروا وفق اتفاق المصالحة إلى ريف حلب الشمالي، وصلوا أمس إلى بلدة تادف في ريف حلب الشمالي الشرقي، تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم في الحي الذي خرجوا منه في شهر أيار الماضي.



وأشارت إلى أنه سوف يتم نقل جميع العائدين من مدينة جرابلس إلى منازلهم في حي الوعر، وتقديم جميع المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لهم للبدء بحياتهم من جديد، مضيفة أن العديد من العائدين «تحدثوا عن الأوضاع المأسوية والتعامل اللاإنساني مع المواطنين في المخيمات». وأشار العائدون إلى أن «العائلات التي بقيت في حي الوعر كان لها دور كبير في عودتهم».