عدد العوانس في الجزائر يفوق سكان 5 دول عربية

كشفت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية أن «معدل العنوسة في البلاد ارتفعت إلى نحو 11 مليون عانس بينهن خمسة ملايين فوق سن 35 عاماً، وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان خمس دول عربية، وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة من جانب الديوان الوطني للإحصاء الجزائري قبل نحو 3 سنوات، هناك 4 ملايين فتاة لم تتزوج بعد رغم تجاوزهن سن الرابعة والثلاثين».

ولفتت الصحيفة إلى أن «هناك إحصاء آخر يفيد بأن 56 ألف حالة طلاق وقعت في الجزائر عام 2016، كما جرى إحصاء نحو 41 ألف سيدة مطلقة عاملة، إذ تسجل أعلى حالات الطلاق لدى المتزوجين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً».

وكالات