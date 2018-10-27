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عجوز بريطانية تشرب “البيبسي” بدلاً من الماء منذ 64 عاماً

كشفت عجوز بريطانية عن نمط حياتها القائم على المشروبات الغازية التي تستبدل الماء بها لعقود طويلة تصل إلى 64 عاماً.
واستبدلت جاكي بيج المياه طوال فترة حياتها بشرب “البيبسي”، ولاتزال تتمتع صاحبة ال77 عاماً بصحة جيدة وجسد ممشوق، وهي أم لأربعة أبناء، وجدة لـ11 حفيد، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


وقالت بيج إنها “أنفقت ما يقارب 65 ألف جنيه إسترليني على شراء علب البيبسي، رغم تحذير الأطباء من هشاشة العظام التي تنتج عن تناولها بانتظام”.


وأضافت بيج أنها “اعتادت على شرب البيبسي، بعدما تناولت أول علبة منذ أن كانت في الـ13 من عمرها، وانقطعت بيج عن شرب البيبسي عند حملها فقط”.


وأشارت بيج إلى إنها “لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها ليست من محبي الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات”.


يذكر أنه تمّ اختراع ما يُعرف بالمشروبات الغازيّة في العام 1886، بواسطة صيدلي أمريكيّ اسمه جون بامبرتون، وكان ذلك عندما حضّر وصفة مكوّنة من مشروب غازي، وبدأ الترويج لها في أمريكا، حتى أصبحت المشروب الأوّل ليس في أمريكا فحسب بل في العالم بأكمله.