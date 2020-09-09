عبد اللهيان يكشف سبب ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية على سورية مؤخراً

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن تكثيف الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، ينصب ضمن محاولة الكيان الإسرائيلي لكسب معلومات عن قدرة منظومة الدفاع الجوي الإيرانية في سورية ومواقع استقرارها.



وقال عبد اللهيان، خلال لقاء أجراه أمس الأحد، على قناة “العالم”: “إن القضية السورية بالنسبة لإيران قضية استراتيجية وعلاقاتنا مع سورية هي خط أحمر ولا نسمح لأحد أن يعبر خطوطنا الحمراء، ونحن مستمرون بدعم سورية على المستويين السياسي والاستشاري، فالأعداء مازالوا يعملون ضمن الإطار الذي رسموه لنفسهم منذ البداية الذي يهدف لإسقاط النظام السياسي في سورية، ويسعون لتحقيق هذا بطرق أخرى، من خلال الضغوط الاقتصادية المتمثلة بقانون قيصر رفع مستوى الاحتجاجات في الداخل السوري”.



وأضاف أنه خلال الأشهر القادمة ستشهد سورية انتخابات رئاسية، وهم يسعون من خلال تنفيذ الضغوط القصوى أن يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه خلال سنوات الحرب التسعة، ولكن نحن متأكدون أن هذه الطريق لن تؤتي أكلها للأمريكيين لا في لبنان ولا في سورية ولا في إيران.



يذكر أنه كل من إيران وسورية وقعتا في 8 تموز الفائت اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين، تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق.