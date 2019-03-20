عبد اللهيان: توطيد العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسورية

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في محاربة الإرهاب بين إيران وسورية.



ووصف عبد اللهيان خلال لقائه اليوم سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود العلاقات بين البلدين بالممتازة مشدداً على ضرورة استمرار وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بينهما وموضحاً أن إيران مستمرة بدعم سورية حتى التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها عبر الحوار بين السوريين أنفسهم.



واعتبر عبد اللهيان أن استمرار وجود فلول الإرهابيين والقوات الأجنبية التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية يتعارض مع أسس إرساء السلام والأمن في المنطقة.



بدوره أكد السفير محمود أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سورية وإيران تتطلب التحرك بخطوات ملموسة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وخاصة المشاريع الاستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين.