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عبد اللهيان: إيران مستمرة بدعم سورية في حربها ضد الإرهاب

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان مواصلة دعم بلاده لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أراضيها.

ونقلت وكالة ارنا عن عبد اللهيان قوله اليوم خلال لقائه سفير سورية لدى طهران الدكتور عدنان محمود إن سورية قامت بخطوات مهمة وجيدة في مجال تثبيت الاستقرار المستدام والحفاظ على وحدة أراضيها مشيرا إلى أن تحركات الإرهابيين في إدلب ومساندة أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي لهم أمر يتعارض مع الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره أكد السفير محمود أن الموقف الإيراني من الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب ضد سورية هو دليل على قوتها واقتدارها مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وطهران في مواجهتهما الحرب الاقتصادية ضدهما.

ولفت الدكتور محمود إلى أن المتغيرات في المنطقة تصب في مصلحة إيران.