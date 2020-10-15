عبد الله أوجلان على التلفاز قريباً

كشف رئيس حزب تركي أن زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، المعتقل منذ عام 1999، سيظهر قريباً على التلفاز.



وقال رئيس حزب الوطن اليساري دوغو برينجك، في لقاء تلفزيوني إن أوجلان «كالدمية في يد الدولة ويد جهاز الاستخبارات.. يستخدمونه الآن».



ويعرف عن برينجك تحقق توقعاته التي يكشف عنها من وراء الكواليس.



وكان شقيق أوجلان، ظهر على التلفزيون الحكومي خلال انتخابات اسطنبول 2019، رغم أنه كان مطلوباً، وانتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، داعياً الأكراد إلى دعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.