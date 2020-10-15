الرئيس الأسد يزور قرى بريف طرطوس
دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ
تجدد استهداف مقرات “قسد” في ريفي الرقة ودير الزور مقتل قيادي وعدد من المسلحين
مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري
الرئيس الأسد يحدد احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة من الحرائق
الائتلاف السوري العميل يعطي إحداثيات سورية طالبا من الأمريكان قصفها
طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح
إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة
قصف صاروخي تركي يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي
ما بعد الحرائق.. خسائر في مختلف المجالات والخبراء يقترحون الحلول
التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق

عبد الله أوجلان على التلفاز قريباً

كشف رئيس حزب تركي أن زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، المعتقل منذ عام 1999، سيظهر قريباً على التلفاز.

وقال رئيس حزب الوطن اليساري دوغو برينجك، في لقاء تلفزيوني إن أوجلان «كالدمية في يد الدولة ويد جهاز الاستخبارات.. يستخدمونه الآن».

ويعرف عن برينجك تحقق توقعاته التي يكشف عنها من وراء الكواليس.

وكان شقيق أوجلان، ظهر على التلفزيون الحكومي خلال انتخابات اسطنبول 2019، رغم أنه كان مطلوباً، وانتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، داعياً الأكراد إلى دعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.