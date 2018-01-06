عام على رحيل «فنان الشعب»

صادف اليوم مرور عام على رحيل الفنان رفيق السبيعي (1930/2017). «فنّان الشعب» كما كان يُلقّب، تذكّره محبوه على طريقتهم الخاصة، وأجمعوا على الأثر التي تركه على الساحة الفنية.

على صفحته على الفايسبوك، عبّر المخرج سيف الدين سبيعي بكلمات مؤثرة عن حنينه واشتياقه لوالده، وكتب ليلة رأس السنة «حاسك قاعد معي كل الوقت بهالكم يوم. كتير مشتقلك. وكتير عندي رغبة اني كون معك. حتى لو تركت كل شي. كسرتلي ضهري يا أبي. حسيت بعد ما رحت قديش كنت ساندني. بدي روح لعندك. بدي ارتاح. انا تعبت يا أبي تعبت». تعاطف عدد كبير من زملاء سيف مع كلامه، وأكّدوا أن رحيل الفنان السوري خسارة فنية كبيرة لا يمكن تعويضها. من جانبها، نشرت سلافة معمار صورة للراحل وعلّقت تحتها «صباحك خير. اليوم صار مارق ع غيابك سنة. اشتقنالك كتير واشتقنا لحسك اللي جمعنا». أما غالبية المجلات ومواقع الالكترونية السورية، فقد تذكرت أهمّ المسلسلات والمسرحيات التي لعب بطولتها رفيق السبيعي منها: «مقالب غوار» (1967)و«أيام شامية» (1992) و«حمام الهنا» (1968) و«الطير» ()1998.