عالمياً.. الذهب يرتفع والدولار يهبط

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة الثلاثاء 6/3/2018 مع تراجع الدولار بعدما لمحت كوريا الشمالية إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات نووية، إضافة إلى قلق المستثمرين من سياسة تجارية أمريكية عدائية.





وسجل الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين مع مراهنة المستثمرين على العملات والأصول التي تنطوي على مخاطر، في ظل أنباء بأن الدولتين الكوريتين ستعقدان أول قمة ثنائية في أكثر من عشر سنوات، وبعدما قالت سول إن بيونجيانج مستعدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.





وزاد الذهب في السوق الفورية 1.1 في المئة إلى 1334.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من شباط عند 1338.49 دولار.





وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم نيسان 1.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 1335.20 دولار للأوقية.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.1 في المئة إلى 16.77 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين ونصف عند 16.86 دولار.





وزاد البلاتين 0.44 في المئة إلى 965.24 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.24 في المئة إلى 984.90 دولار للأوقية بعد أن سجل أثناء الجلسة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 974 دولاراً.



