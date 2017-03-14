عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة وتتسبب بإغلاق المدارس وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

ضربت عاصفة ثلجية قوية اليوم شمال شرق الولايات المتحدة وأدت إلى إغلاق المدارس وإلغاء الاف الرحلات الجوية وتأجيل لقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الذي كان مقررا اليوم إلى يوم الجمعة القادم.



وذكرت وكالة فرانس برس أن مصلحة الأرصاد الأمريكية توقعت أن تواكب رياح بسرعة 90 كيلومترا في الساعة العاصفة التي أطلق عليها اسم “ستيلا” وأن تؤدي إلى انعدام الرؤية وكذلك أن تصل سماكة الثلوج 61 سنتمترا في نيويورك.



وذكر مركز “فلايت اوير” الذي يحصي الرحلات المتأخرة أو الملغاة أنه تم إلغاء أكثر من 6800 رحلة جوية حتى الآن منها أكثر من 2300 متوجهة إلى او منطلقة من مطارات نيويورك وجي.اف كينيدي ولاغوارديا ونيوارك وحدها.



وصدر أيضا تحذير من الفيضانات على طول السواحل ومن غير المستبعد حصول انقطاع في التيار الكهربائي.



ومن المقرر اغلاق مقر الامم المتحدة في نيويورك الرئة الاقتصادية للولايات المتحدة وستبقى بورصة وول ستريت مفتوحة فيما أعلن متحف متروبوليتان للفنون أن مواقعه الثلاثة ستبقى مغلقة اليوم.

وكالات