عاصفة ثلجية تتجه نحو جنوب وشرق الولايات المتحدة

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من تعرض جنوب وجنوب شرق البلاد اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل لعاصفة محملة بثلوج كثيفة وأمطار متجمدة قد تؤدي الى عرقلة السير على الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي.



ونقلت رويترز عن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قولها أنها “تتوقع هطول الثلوج في مناطق واسعة من الولايات المتحدة من لويزيانا في شمال شرق البلاد حتى جبال الأبالاش ومنها إلى جنوب ولاية بنسلفانيا”.



وصدر تحذير من الأحوال الجوية لمعظم أنحاء ولاية نورث كارولاينا وشمال غرب ولاية ساوث كارولاينا وشمال ولاية جورجيا حيث من المتوقع هطول الثلوج بشكل كثيف وانخفاض درجات الحرارة إلى حد التجمد مع رياح سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.

وكالات