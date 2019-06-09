عاصفة "برد" عنيفة تجتاح ريف طرطوس وتفتك بالمحاصيل الزراعية

أنهكت حبات البرد كبيرة الحجم التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، حيث تسببت بخراب كبير فيها وبشكل خاص في ريف طرطوس.



ومنذ صباح اليوم بدأت سماء الساحل السوري تتلبد بغيوم ثقيلة أسفرت مع ساعات المساء الأولى عن عاصفة برد قوية وكبيرة الحجم استمرت لفترة وجيزة من الوقت لكنها أدت إلى أضرار كبيرة بالمحاصيل وبشكل خاص الأشجار المثمرة.



وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الوطن أون لاين