عارف الطويل يستعد لـ«دانتيل»

عبر الفنان عارف الطويل عن سعادته بنجاح مسلسله «روزنا» خلال شهر رمضان وفي تصريح خاص لـ«تشرين» عدّ الفنان الطويل أن نسبة المتابعة العالية التي حققها العمل تعد نجاحاً لكل الذين شاركوا فيه من فنانين وفنيين وخاصة بعد الأصداء التي وصلته من الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي



ونوه باهتمامه بالآراء النقدية البناءة التي وجهت الى العمل والتي أخذها بالحسبان ليتم تلافيها في الأعمال المقبلة.



وكشف الفنان الطويل عن تحضيراته لتصوير عمل جديد، يحمل عنوان «دانتيل» من تأليف الكاتبة رانيا بيطار من دون أن يحدد الجهة التي ستتبنى إنتاج العمل.



وقال: إن ميزة هذا النص أنه نسائي بامتياز باعتباره يحاكي نماذج متنوعة من النساء السوريات ويرصد انفعالات وحكايا كل واحدة ضمن حبكة درامية جميلة ومنوعة والتي بدأت من عنوانه «دانتيل».





وكان الطويل قد كرّم منذ أيام الأطفال السوريين الذين شاركوا في برنامج المواهب العربي ذا فويس بمشاركة الفنان حازم الشريف.