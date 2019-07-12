التصعيد «الكيميائي» ينتقل من شمال اللاذقية إلى ريف حماة
إصابة 11 مدنيا جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي
سوريا تطالب بتدخل دولي عاجل لإيقاف “اغتصاب التلال البكر”
سلاح الجو يستهدف “المحيسني”ومقتل مرافقه
أخيراً تكشَّفَ السببُ الأوحدُ وراء تورّط أمريكا في سورية
من إدلب إلى شرق الفرات: الميليشيات طريقٌ نحو «سوريا الغد»!
اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش لاستعادة السيطرة على تل ملح والجبين
روسيا - إيران: في سورية والشرق الأوسط
عشية مئوية معاهدة لوزان: مدن الشمال السوري تحت سوط «التتريك»
الدولار يتراجع بقوة امام الليرة السورية
وزير الاقتصاد يكشف عن 45 مادة سوف يجري الاستغناء عن استيرادها من خلال تصنيعها محلياً
الرئيس الأسد يبحث مع بن علوي التطورات الإقليمية والدولية ومحاولات طمس الحقوق العربية
طهران تخفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي
مساع للميليشيات الكردية لكسب تأييد دولي لمشروعها الانفصالي عبر «منتدى» في الحسكة
«غزوة» جبل طارق البريطانية: شراكة عملية في حصار سوريا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

عائلة "تبيع" ابنها عبر الإنترنت!

صدم رواد الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لدى رؤيتهم إعلانا غريبا تضع فيه عائلة ابنها "برسم البيع" على موقع متجر إلكتروني.


ونشرت عائلة أسترالية إعلانا على موقع متجر شهير في الإنترنت لبيع طفلها مقابل 50 دولارا أستراليا (35 دولارا أمريكيا).


وذكر موقع News.com.au الإخباري، أن الإعلان عن بيع الطفل تم نشره في موقع Gumtree الإلكتروني، في قسم الألعاب. وكتب في الإعلان عبارة "الطفل في حالة جيدة" مع صورة شخصية له.


وأشار إعلان العائلة إلى عنوان التسليم، مع التوصيل المنزلي


يذكر أن المتاجر الإلكترونية تحظر نشر إعلانات عن بيع البشر على مواقعها الرسمية ولذلك تم حذف ذلك الإعلان لاحقا.