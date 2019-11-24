عائلات تركية تنتحر بالسم "السريع" بسبب السياسات الاقتصادية

خلال أقل من أسبوعين، أقدمت 3 عائلات تركية على إنهاء حياة أفرادها بالانتحار، مما دفع إلى تحرك رسمي عاجل.



وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن السلطات بصدد تقييد بيع مادة "سيانيد" السامة، ذات المفعول السريع، التي تؤدي إلى الموت خلال 2-5 دقائق.



وتحاول السلطات من خلال هذا الإجراء تفادي حالات الانتحار الجماعي التي شهدتها تركيا مؤخرا.



وجاء قرار وزارة البيئة التركية بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في منزلهم بإسطنبول، حيث عثرت السلطات على بقايا مادة سيانيد" في المكان.



وقالت الشرطة إن الأب سمّم نفسه وأولاده بعد معاناتهم من الاكتئاب، نتيجة تراكم الديون.



وقبل ذلك، سجل انتحار عائلة مكونة من أربعة أشقاء وايضا في إسطنبول، وبسبب المادة ذاتها.



وفي مطلع أكتوبر، فارقت عائلة مكونة من أربعة أفراد الحياة في أنطاليا، جنوبي تركيا وقالت السلطات إن الزوج سمم نفسه وزوجته وطفليه بـ"سيانيد".