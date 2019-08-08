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عائدون عبر مركز نصيب: سورية أحلى بلاد العالم

يشهد مركز نصيب الحدودي بين سورية والأردن حركة نشطة للقادمين من المواطنين العرب والمغتربين السوريين قبيل عيد الأضحى المبارك في ظل تسهيل حركة المرور وتبسيط الإجراءات من الجهات المعنية.


وفي لقاءات مع مراسل سانا قال طبيب الأسنان محمود خليفة: لا يمكنني وصف شعوري عند دخولي إلى سورية وتنفس هوائها، مؤكداً أن سورية أحلى بلاد العالم وستبقى كذلك رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها.. بينما أشارت صفاء الخطيب مغتربة في السعودية إلى أنها عادت مع عائلتها لتمضية أيام عيد الأضحى المبارك مؤكدة أن سورية وترابها من أجمل بلاد العالم.


الطفلة شهد الخطيب عبرت عن سعادتها بالعودة لمشاهدة أجواء الفرح خلال عيد الأضحى المبارك فيما أكد أحمد كيلو من أبناء اللاذقية مغترب في السعودية أنه عاد لتمضية أيام العيد في سورية وأن الوضع جيد والإجراءات ميسرة.


مروان الرفاعي سائق سيارة أكد أن هناك رغبة كبيرة من السوريين للعودة إلى الوطن مبيناً أن إجراءات العبور في مركز نصيب الحدودي ميسرة في حين أوضح نادر الفروان أنه يعود قبيل العيد بعد رحلة اغتراب استمرت سنوات في الأردن.


حمودة الزعبي مواطن أردني جاء في زيارة إلى سورية عبر عن ارتياحه للإجراءات المطبقة في مركز نصيب آملاً في عودة الاستقرار لكامل ربوع سورية مؤكداً أن الأردنيين طالما انتظروا عودة الأمن لتمضية العيد مع أقاربهم في سورية.

 


سانا