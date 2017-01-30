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"ع الحلوة والمرة" والفرحة الرابعة من سيريتل

"ع الحلوة والمرة"
عنوان لثلاثة أفراح جماعية بـ 340 شاباً وشابة أطلقتها شركة سيريتل لتشارك أبطالاً من الجيش العربي السوري فرحهم وحالياً يتم التحضير للفرحة الرابعة ب120 عروساً وعريساً من أبطال الدفاع الشعبي .. القوات الرديفة للجيش العربي السوري الذين كان لهم الدور أيضاً في تحقيق الإنجازات الكبيرة .
تريد سيريتل في هذه الفرحة مشاركة الأبطال الذين كان لهم يد في بسط الأمان على الأراضي السورية ورفع علم الوطن في المناطق التي عادت لحضنه وافترش الأخضر لون عينيها.
كم أن الأعراس الجماعية التي قامت بنت العديد من الأسر السورية ليعود نبض الحياة من جديد في ظل الظروف الراهنة التي افتقدنا بها أن يجتمع أفراد الأسرة في بيت واحد فهناك من غادر الوطن وهناك من اختار درب التضحية ونال الشهادة، لذا سنشهد قريباً أيضاً في هذا الزفاف تكوين جديد للحياة الاجتماعية ومن جهة أخرى الزفاف سيبني أسرة سورية وبناء حياة اجتماعية بدايتها صمود وعطاء لمستقبل مشرق مليء بالمحبة والأمل.
الحب كان وسيظل هدفنا ووسيلتنا والفرح سيظل أسلوبنا في الحياة  لتكمل سورية مسيرة المحبة والعطاء التي اعتادها السوريون في حياتهم.

 

 

 

 

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