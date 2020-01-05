ظواهر فلكية هامة يحملها العام 2020 يمكن رؤيتها بالعين المجردة

سوف يحمل عام 2020 الكثير من الأحداث التي سيكون عشاق الفلك في انتظارها على أهبة الاستعداد وسوف يكون أهمها الالتقاء بالقمر العملاق بين شهري شباط وآذار حيث ستكون هناك أربعة أقمار عملاقة (وهي ظاهرة تحدث حينما يكون القمر في أقرب موضع له من الأرض، وفي الوقت نفسه يكون في طور البدر) متتالية تبدأ في شباط وتشرق كل شهر حتى آذار.



إضافة إلى وجود القمر قرب كوكب المريخ حيث سوف يرصد وقوع القمر بالقرب من كوكب المريخ في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في 18 شباط القادم، وهذا يشبه الكسوف عندما يتحرك القمر مباشرة بين الأرض والمريخ.



ومنها أيضاً خسوف القمر فسوف نشهد حتى تاريخ 4 و 5 تموز من هذا العام أربعة خسوفات قمرية على سطح الأرض في جميع أنحاء العالم. وهذا يحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر ، إضافة إلى القمر الأزرق حيث سيشهد كوكب الأرض، ظاهرة فلكية نادرة ينتظرها الملايين في 31 أكتوبر، وتُعرف باسم "القمر الأزرق". وهي ظاهرة نادرة يتم فيها ظهور قمر إضافي كامل (بدر إضافي) في مدّة زمنية معينة.

وأخيراً اقتران كوكبي بين المشتري وزحل في 21 كانون الأول من هذا العام، سنكون على موعد مع رؤية اقتران كوكبيّ المشتري وزحل، بحيث سيصبحان قريبين جدًا من بعضهما. فيما يسميه علماء الفلك بالتزامن أو الاقتران. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى كوكبيّ المشتري وزحل، فهذا هو الاقتران الأقرب منذ عام 1623.



سكاي نيوز