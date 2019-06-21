ظهور مدفع صائد الوحوش في سوريا

ظهر المدفع السوفييتي “صائد الوحوش” من طراز “بي سي-3” عيار 100 ملم في سوريا؛ وقد تم إلتقاط صورة له في أحد مواقع المدفعية في ريف حماة الشمالي.

تمتلك القوات الرديفة للجيش العربي السوري هذه المدافع القوية، وتستخدمها للقضاء على الإرهابيين.



تظهر الصور ارتداء الجنود لدروع واقية وخوذ تدخل ضمن المعدات الروسية المعروفة بمعدات “جنود المستقبل”.



يشار إلى أن هذا النوع من المدافع دخل الخدمة العسكرية قبل 75 سنة. وأثبت جدارته كسلاح فعال للغاية ضد مجموعات “النمور” و”الفهود” الألمانية في الحرب العالمية الثانية.





الجدير بالذكر أن مداه يصل إلى 1 كم، ويصل وزنه إلى 3650 كغ، وسرعة الإطلاق تصل إلى 10 طلقات في الدقيقة.