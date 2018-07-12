ظهور دبابة اقتحمت برلين في سوريا

أعلنت صحيفة روسية عن مشاهدة دبابة “تي-34-85” في مسرح العمليات العسكرية بسوريا.

وتعتبر دبابة “تي-34-85” من الأسلحة التي تم بواسطتها دحر قوات ألمانيا النازية التي غزت روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941. وسارت دبابات “تي-34-85” في مقدمة القوات التي اقتحمت مدينة برلين عاصمة “الرايخ الثالث” في عام 1945.



ودخلت دبابات “تي-34-85” الخدمة في الجيش الروسي السوفيتي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1944 وأنهتها في عام 1993.

وانتشرت هذه الدبابات في أنحاء العالم بعد أن أقبل الاتحاد السوفيتي على تزويد حلفائه بها.

ووصلت دبابات “تي-34-85” إلى الشرق الأوسط، حيث كانت في حوزة مصر وسوريا ولبنان واليمن.



ولوحظ أن وجود دبابة “تي-34-85” في حوزة أي فريق من الفرقاء المتنازعين يجعل هذا الفريق متفوقا من الناحية التكتيكية. ذلك أن هذه الدبابة تتميز بأمانتها وبساطة تشغيلها وسهولة صيانتها وإصلاحها علما بأنها محصنة ضد الرصاص وقذائف الهاون.